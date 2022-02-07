ضبط 14656 شخصا خلال 48 ساعة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 48 ساعة، عن ضبط 14656 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 14611 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 45 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 678 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 150 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 888 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.