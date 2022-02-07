السيسي يوجه رسالة إلى لاعبي منتخب مصر: أديتم ما عليكم

بعد خسارة نهائي أمم أفريقيا..

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف السيسي: “لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال”.

واختتم: “ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله”.