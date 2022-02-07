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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

"اتكسفوا على دمكوا.. فيه أطفال غيري".. الباز يوضح الرسالة الحقيقية من واقعة ملاك المغرب "ريان"

الطفل ريان
الطفل ريان

قال الإعلامي محمد الباز، إن واقعة ملاك المغرب "ريان" أعاد للإنسانية اعتبارها، وكشف عورة العالم، معقباً: "ريان كان رسالة من الله لنا .. حيث إن على من أن العالم أجمع اجتمع على أن ينقذه وينتظر خروجه .. فإن العالم كله متورط أيضاً في قتل ملايين الأطفال".

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه "آخر النهار"، ألمُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "الواحد لو بص على الأطفال في سوريا، وفي العراق، وفي ليبيا، وفي اليمن، وفي فلسطين .. هتلاقي الأطفال بيموتوا قدامنا ولكن بدون مسمع من العالم .. ولا يهتز ضمير العالم ولاضمير الإنسانية".

وتابع الإعلامي: "كأن ريان بيقول للعالم أنا حالة واحدة .. وهذه هي رسالة ريان للعالم كله ولكل المؤسسات الدولية ولكل الدول ولكل الإعلام اللي اتنفض واتكلم .. ريان بيقولكوا اتكسفوا على دمكوا".

وأكمل محمد الباز قائلاً: "ريان بيقول أنا حالة واحدة ووقعت في بئر .. وفي دولة مفييش فيها مشاكل ولا اضطرابات .. ما بالكم بقى بملايين الأطفال اللي زيي وبيتم سحقهم وقتلهم وافزاعهم".

وعقب الإعلامي: "رغم تقدم دول العالم في التكنولوجيا والآلات والعلم بصفة عامة .. إلا أن في واقعة ريان كل هذا اختفى .. والناس قاعدة بتحفر الحفر اليدوي بإيديهم .. يعني ربنا بيظهر عجز العالم كله ويعطل كل هذه الأسباب".

الباز ملاك المغرب ريان ريان اخر النهار الإعلامي محمد الباز

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