فخورون باللاعبين .. رسالة سام مرسي للاعبي مصر بعد خسارة لقب أمم إفريقيا

وجه سام مرسي، لاعب وسط إبسويتش تاون الإنجليزي ومنتخب مصر، رسالة للاعبي الفراعنة عقب هزيمة منتخبنا الوطني من السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 المُقامة الكاميرون.

مصر هُزمت من السنغال بركلات الترجيح، عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أوليمبي"، بمدينة "ياوندي" بالكاميرون.



وكتب سام مرسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هؤلاء الشباب جعلوا البلاد فخورة للغاية، لقد بذلوا جهدًا مذهلاً للوصول إلى النهائي".

وأضاف لاعب ويجان السابق: "السنغال منتخب رائع، ونحن سوف نعود من جديد".

مصر تستعد لملاقاة السنغال مجددًا في شهر مارس القادم، في مناسبتين، في الدور الفاصل بتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.