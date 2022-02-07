رامي صبري يهدي المنتخب أغنية «مكانك فوق»

طرح الفنان رامي صبري، اغنيته الجديدة التي تحمل اسم مكانك فوق، اهداء للمنتخب الوطني.

نشرت الصفحة الرسمية ‏لـ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على “فيس بوك”، مقطع فيديو يرصد رفع صور الطفل ريان بالمدرجات أثناء تشجيع المنتخب الوطني أمام السنغال في مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهد نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الذي جمع بين المنتخب المصري ونظيره السنغالي الوقوف دقيقة حدادا على روح الطفل المغربي ريان قبل بداية المباراة.

وكان الاتحاد المصري، تقدم بطلب للاتحاد الافريقي لكرة القدم “ كاف” للوقوف دقيقة حدادا على روح الطفل ريان قبل انطلاق نهائي كأس الأمم الأفريقية.