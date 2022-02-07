عمرو أديب: أول مرة أشوف المواطن المصري محمد صلاح حزين بهذا الشكل.. فيديو

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة لمحمد صلاح عقب خسارة منتخب مصر أمام منتخب السنغال في نهائي أمم أفريقيا بركلات الترجيح.



وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "صلاح عمره ما كان متأثر زي النهارده.. أول مرة أشوف المواطن المصري محمد صلاح حزين بهذا الشكل".



وأضاف: "المواطن المصري محمد صلاح كان كله أمل بأن يقود منتخب مصر للتتويج بالبطولة"، متابعا: "بقوله لا تحزن يا صلاح.. ضع كل غضبك وحزنك أنت وزملائك علشان نوصل كأس العالم في الدوحة".



وأشار: "لاعبي منتخب مصر علموا مباراة عمرهم محدش قصر ولا اكتفى بالمجهود العادي، اجتهدوا حتى النهاية".

