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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام الخلصي لمنتخب مصر: لا خوف عليكم.. وأبو جبل رمز للثبات والعزيمة.. فيديو

منتخب مصر
منتخب مصر

قال الإعلامي التونسي هشام الخلصي، إن المنتخب المصري كان يستحق بطولة كأس الأمم الإفريقية وقدم اللاعبين أداء رجوليا، وكان أبو جبل رمزا للثبات والعزيمة، مشيرا إلى أن منتخب مصر يشبه المنتخب الإيطالي على كافة المستويات.

وأضف هشام الخلصي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أن دكة بدلاء المنتخب المصري كانت ثرية بالمواهب واللاعبين المحترفين، مشيرا إلى أن حب مصر بدا واضحا خلال المباراة من جميع اللاعبين، واستطعنا مشاهدة المنتخب المصري في شكل جديد، قادر على التحدي والتصدي واللعب بحماس وروح وطنية حقيقية.

وتابع الإعلامي التونسي، أن الوطنية الحقيقية هي البقاء على قلب رجل واحد، وهو ما ظهر خلال أداء المنتخب المصري الذي ظل صامدا حتى آخر دقيقة في المباراة، حتى وصل إلى ضربات الترجيح وكان من الممكن أن تكون البطولة من نصيبه.

وأردف هشام الخلصي، أنه كان حزينا اليوم لأنه يحب أن يرى مصر منتصرة وفائزة، لكن الروح التي شاهدها في الملعب جعلته يتيقن أنه لا خوف على مستقبل مصر، مشيرا إلى أن ما قدمه المنتخب المصري يعتبر خارق للعادة ولا يوجد في أي مكان آخر بفضل اللاعبين القدامى في الجهاز الفني وتأثيرهم الإيجابي على أفراد الفريق.

وأشاد الإعلامي التونسي بالإنجازات الضخمة التي تبذلها القيادة السياسية في مختلف المجالات والتي جعلت مصر تسير نحو التقدم والازدهار، مؤكدا أنه زار بلدان عديدة لكن تبقى مصر الأقرب إلى قلبه.

وبين هشام الخلصي أن كيروش كان قويا في المباريات الأخيرة ويظل المنتخب المصري مثالا يحتذى به في كرة القدم لما قدمه من أداء مشرف وروح رياضية ووطنية عالية.

هشام الخلصي المنتخب المصري كأس الأمم الافريقية المنتخب الإيطالي الإعلامي التونسي

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