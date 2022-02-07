أبو العينين: كل لاعب في المنتخب سجل اسمه بحروف من ذهب فى كرة القدم الإفريقية| فيديو

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب معلقا على أداء المنتخب المصري أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية، إن كل لاعب في المنتخب سجل اسمه بحروف من ذهب فى كرة القدم الإفريقية.

وقال أبو العينين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت المذاع على قناة صدى البلد: "قدمنا لوحة فنية رائعة من الأداء المتميز، خسرنا ماتش لكن ما خسرناش رجالة، وهنكمل المشوار بعزيمة كبيرة وسيكون لنا شأن كبير في كرة القدم على مستوى العالم".

وهنأ النادي الأهلي بفوزه على مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، بهدف دون رد والصعود للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية.

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وتوج منتخب السنغال بلقب أمم أفريقيا 2021” بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وحقق منتخب السنغال اللقب بعد وصول المباراة إلى ركلات الترجيح وانتهت 4-3 حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي .