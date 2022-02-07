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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي يعلن بدء عملية عسكرية في صنعاء

التحالف العربي
التحالف العربي

اعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الإثنين، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وكان  أعلن التحالف العربي تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.

وأكد التحالف أن الاستهدافات في مأرب وحجة دمرت 9 آليات للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية.

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اليمن .. تحالف دعم الشرعية يحذر المواطنين من الاقتراب لـ مدينة حرض

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اليمن.. ميليشيات الحوثي تلجأ لـ «التعبئة الإلزامية»

وكانت قوات الجيش اليمني أعلنت ،الجمعة الماضية، تحرير مواقع جديدة في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي، أقصى شمال البلاد.

وبحسب قناة العربية؛ استعاد الجيش اليمني السيطرة على محور مران بجبهة الملاحيط بمديرية حيدان جنوب غرب محافظة صعدة، ضمن عملية عسكرية واسعة النطاق بإسناد مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وبدوره؛ ذكر قائد اللواء الثالث عاصفة، اللواء محمد العجابي أن "العملية العسكرية تأتي في إطار قوات ألوية اليمن السعيد الهادفة إلى تحرير كامل التراب اليمني واستعادة الشرعية والقضاء على الميليشيات الإرهابية الحوثية المدعومة إيرانياً".

التحالف العربي لدعم الشرعية ميليشيا الحوثى تحالف دعم الشرعية اليمن عملية عسكرية

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