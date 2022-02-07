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أبو العينين مهنئا المنتخب على أدائه البطولي أمام السنغال: كسبنا أبطالا مقاتلين شرفوا الكرة المصرية.. وهذه البداية الحقيقية لمنتخب قوى

أبو العينين
أبو العينين

أبو العينين مهنئا المنتخب على أدائه البطولي أمام السنغال : 

  • خسرنا مباراة ولكننا كسبنا أبطالا شرفوا الكرة المصرية
  • كل لاعب في المنتخب سجل اسمه بحروف من ذهب فى كرة القدم الإفريقية
  •  لعبنا 7 مباريات كل ماتش بطولة ودي البداية الحقيقية لمنتخب قوى
  • أداء المنتخب أسعد المصريين والأمة العربية
  • يكفينا فخرا أن محمد صلاح كان مراقبا من 3 لاعبين وأبو جبل قدم أداء بطوليا

 

علق  النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب على أداء المنتخب المصري أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية، وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت المذاع على قناة صدى البلد.

وقال أبو العينين، " كل تهانينا لفريقنا الذي أدخل في قلوبنا الفرحة، وفخور إن مصر كلها والمصريين حول العالم كانوا بيشوفوا الماتش".

وتابع قائلا: “كل لاعب في المنتخب سجل اسمه بحروف من ذهب فى كرة القدم الإفريقية”، مضيفا: "قدمنا لوحة فنية رائعة من الأداء المتميز، خسرنا ماتش لكن ما خسرناش رجالة، وهنكمل المشوار بعزيمة كبيرة وسيكون لنا شأن كبير في كرة القدم على مستوى العالم".

وأضاف :" خسرنا مباراة ولكننا كسبنا أبطال مقاتلين شرفوا الكرة المصرية بأداء وروح قتالية".

وتابع  وكيل مجلس النواب :" أحيي كل لاعب ومدربي الفريق الذين شاركوا إداريا أو فنيا ، دي البداية الحقيقية لفريق قوى".

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أبو العينين: لعبنا 7 مباريات كل ماتش بطولة.. ودي البداية الحقيقية لمنتخب قوى

أبو العينين : أداء المنتخب أسعد المصريين والأمة العربية

وأضاف أبو العينين :"منتخب مصر قدم أداء بطوليا أمام السنغال بإصرار على الفوز حتى الثانية الأخيرة ، أداء الفريق أسعد المصريين والأمة العربية والأصدقاء من كل شعوب العالم".

وعن أداء محمد صلاح وأبو جبل قال وكيل مجلس النواب :" يكفينا فخرا أن محمد صلاح كان مراقبا من 3 لاعبين وما قدمه أبو جبل من أداء بطولي".

ونوه أبو العينين إلى قوة أداء اللاعبين ومستقبل المنتخب قائلا: "لعبنا 7 مباريات كل ماتش بطولة .. والمنتخب سيكون له شأن كبير فى كرة القدم”.

كما هنأ وكيل مجلس النواب النادي الأهلي بفوزه على مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، بهدف دون رد والصعود للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية.

وتوج منتخب السنغال بلقب أمم أفريقيا 2021” بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وحقق منتخب السنغال اللقب بعد وصول المباراة إلى ركلات الترجيح وانتهت 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبي .

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