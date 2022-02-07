الأولمبية توجه الشكر للمنتخب الوطني على الأداء المشرف في كأس الأمم الإفريقية

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتحية والتقدير للاعبي المنتخب الأول لكرة القدم والجهاز الفني ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام على المظهر المشرف للاعبي المنتخب في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون وتحقيق المركز الثاني عقب خسارة المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح.



وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن المنتخب المصري لكرة القدم قدم خلال مشواره في البطولة أداء مميزا ورجوليا وكان اللاعبون عند حسن الظن بهم وعلى قدر كبير من المسئولية ونجحوا في الوصول للمباراة النهائية ولم يحالف التوفيق الفريق للفوز باللقب.



وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص الشكر للاعبين على ما قدموه خلال البطولة والحصول على المركز الثاني داعين المولى عز وجل أن يكلل مسيرة الفريق القادمة بالنجاحات وينجح الفريق في تخطي مواجهتي السنغال في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم ويتأهل لنهائيات المونديال وتحقيق طموحات وآمال الجماهير المصرية.