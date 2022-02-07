وفاء عامر تعليقا على خسارة المنتخب: ولادنا كلوا النجيلة وصلاح كان ممكن يتكسر

علقت الفنانة وفاء عامر على خسارة المنتخب المصري لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة من السنغال قائلة:"أنا مش معتبرة أننا هزمنا لان الاولاد عملوا مجهود غير عادي كانوا بياكلوا النجيلة من الارض والحمل عليهم كان تقيل وحاولوا قدر المستطاع "

وتابعت في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ONقائلة :أبو جبل عمل الي عليه وزيادة الراجل كان مصاب وعمل الي عليه".

وعاتبت عامر محمد صلاح قائلة:"أنا بحبه جداً بس مش عارفة ليه ماسرقلناش " جون " بس برضه كان معرض للكسر بسبب رمي بعض اللاعبين عليه".

وأبدت إمتعاضها من التحكيم في البطولة:"صحيح أنا مش لاعبة كرة ولا محللة لكن من وجهة النظري الخاصة بي أنا شايفة أن التحكيم شهد غياب للعدالة ".

وخسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة من السنغال بنتيجة 4 / 2 فى ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد باستاد أولمبي فى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كل من أحمد سيد زيزو ومروان حمدي، بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني، بينما أهدر بونا سار.

https://fb.watch/b05Ygqz7gh/