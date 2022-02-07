ميدو يدعو لتدعيم منتخب مصر: "كسبنا رجالة رغم خسارة البطولة"

منتخب إنجلترا مكانش هيصمد مثل منتخب مصر وفخور باللاعبين

أكد أحمد حسام ميدو، أن منتخب مصر الوطني خسر لقب كأس الأمم الأفريقية ولكنه اكتسب جيلا مميزا، ومديرا فنيا قويا قادرا على تحقيق النجاحات، داعيا الجماهير لتدعيم اللاعبين، رغم خسارة البطولة بالهزيمة من السنغال بركلات الترجيح.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خسرنا بطولة وكسبنا رجالة، ومدير فني محترم ولاعبين مميزين، خسرنا بطولة بركلات الترجيح، لكن بإذن الله ربنا يعوضنا للصعود إلى كأس العالم" .



وأضاف: "لكي نصعد لكأس العالم على حساب السنغال يجب على الجميع أن يتحد وتدعيم منتخب مصر والوقوف خلف منتخب مصر، ولابد أن يشعر جميع اللاعبين بالتقدير من جانب الجمهور المصري لهم".



وختم حديثه قائلا: "أثق أن جميع المصريين في حالة رضا بالنسبة لمنتخب مصر، كنا نريد الكأس ولكننا كسبنا رجالا ولاعبين مميزين في بطولة صعبة وظروفها صعبة، من إصابة الحارس الأساسي وغياب لاعبين وكذلك خوض 4 مباريات بأشواط إضافية لو منتخب إنجلترا لم يكن سيصمد مثل منتخب مصر فخور باللاعبين، وفخور بصلاح الذي كان قائدا".