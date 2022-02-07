ميدو: الرئيس السيسي يُقدر عناء لاعبي منتخب مصر

عدد الإعلامي أحمد حسام ميدو، مكاسب منتخب مصر الوطني من كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، رغم الهزيمة من السنغال في المباراة النهائية بركلات الترجيح.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة المحور: "مكاسب كأس الأمم الأفريقية 2021 رغم خسارتها عديدة، من خلال ظهور عبد المنعم مستقبل مصر، وكذلك محمد أبو جبل الحارس الذي أثبت أنه حارسا كبيرا، وكذلك مدير فني مثل كارلوس كيروش يشعر باللاعبين، وتلك البطولة ستقرب كيروش من اللاعبين بشكل كبير"



وأضاف: "الرئيس السيسي قام بتحفيز اللاعبين عقب المباراة بالكلمات التي نشرها، الرئيس يشعر باللاعبين مثل الجماهير، ويُقدر عنائهم في البطولة".



وتابع: "ما قام به لاعبو منتخب مصر في كأس الأمم 2021 ليس سهلا، أن تلعب 4 مباريات بأشواط إضافية في ملاعب سيئة تساهم في إصابات العديد من اللاعبين، ما قدمه منتخب مصر في كأس الأمم 2021 هو إعجاز".



وختم حديثه قائلا: "رسالة للاعبي منتخب مصر ارفعوا رؤوسكم، الهزيمة صعبة ولكن ما حققتموه يدعو للفخر، عليكم الفخر بأنفسكم"