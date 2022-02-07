محمد فاروق: لاعبو مصر يستحقون التحية على الأداء البطولي في كأس أفريقيا

أشاد الإعلامي محمد فاروق، بلاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعدما قدموا بطولة كبيرة ولم يبخلوا بأي جهد لتحقيق اللقب عقب الخسارة أمام السنغال بضربات الترجيح فى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وقال فاروق فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "خسارة كأس الأمم الإفريقية ستكون أكبر حافز لصعود لكأس العالم في قطر 2022، أبوجبل قدم بطولة مميزة وكان أفضل من ادوارد ميندي الذي حصل على أفضل حارس من قبل كاف".

وأضاف: "أشكر لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني على كل ما قدوموه طوال مشوار البطولة".

وخسر منتخب مصر نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منافسه السنغال بعد مباراة امتدت لركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4-2، اليوم الأحد على ملعب باول بيا ستاديوم في الكاميرون.

وخسر المنتخب المصري نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثاني بعد نسخة 2017 في الجابون، فيما فاز المنتخب السنغالي بالمباراة بعد خسارة نهائي 2019.