طارق مصطفى: أرشح هؤلاء للاحتراف الخارجي

أكد طارق مصطفى نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أن، أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر الأول لكرة القدم وصل لمرحلة كبيرة من النضج الفني ، مشيرا إلى أنه يرشح اللاعب رفقة عبدالمنعم والونش للاحتراف الخارجي.

وقال مصطفى في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس": “ الوصول إلى كأس العالم سيكون من نصيب منتخب مصر ويصعد على حساب السنغال في المباراة الحاسمة، يجب لعب وديتين مع منتخباب قوية استعداداً للمبارة الفاصلة”

وواصل: " عمرو السولية بعد الإصابة كان لديه إجهاد كبير ولم يظهر بمستواه المعتاد، طارق حامد يجب ضمه للمنتخب في معسكر المنتخب استعدادًا لكأس العالم".

وخسر منتخب مصر نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منافسه السنغال بعد مباراة امتدت لركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4-2، اليوم الأحد على ملعب باول بيا ستاديوم في الكاميرون.

وخسر المنتخب المصري نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثاني بعد نسخة 2017 في الجابون، فيما فاز المنتخب السنغالي بالمباراة بعد خسارة نهائي 2019.