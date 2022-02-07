بالفيديو ..ماني يكشف عن رسالته لصديقه محمد صلاح عقب الفوز بكأس الأمم الأفريقية

تحدث ساديو ماني نجم منتخب السنغال الأول لكرة القدم وليفربول الإنجليزي، عن تتويج بلاده بكأس أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخ أسود التيرانجا.

منتخب السنغال انتصر على مصر، في المباراة النهائية لأمم إفريقيا، بركلات الترجيح 4-2.



وقال ماني خلال تصريحات عبر قناة "بي إن سبورت": "شيء لا يُصدق، الأمر كان صعبًا ولكن حققنا المراد، كنا نؤمن بأنفسنا وساعدنا الله في الحصول على اللقب، أشكر الله وأشكر السنغاليين الذين أمنوا بنا".

وأضاف: "قلت لـ محمد صلاح أنت تبقى دائمًا لاعبًا كبيرًا وأنا أتقاسم معك كل الاحترام".

وأتم: "أمامك تحديات كثيرة ستخوضها في كأس أمم إفريقيا 2023".

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