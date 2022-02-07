نشرة المرأة .. مع تزايد إصابة كورونا ..7 حيل لرفع مناعتك وعشبة يجهلها الكثيرون لها مفعول السحر في تنقية الدم

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

مع تزايد عدوى كوفيد أطعمة عديدة تعمل على رفع مناعة طفلك فهي تعد مصدر ممتاز للبروتين اللازم لتثبيت مستويات السكر في الدم. كما تعد غنية بالحديد ، وهو يدعم إمداد الدم والأكسجين للطفل. يساعد الحديد أيضًا في تقوية دماغ الجنين.إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع momjunction

يستخدم مسحوق النيم، لعلاج الأمراض الجلدية، وتحسين صحة الجلد والشعر، والمساعدة في تطهير الكبد.

وهذا المسحوق العشبي متوفر في معظم متاجر التجميل وكذلك عبر الإنترنت، يمكنك صنعه بسهولة في المنزل وإليك أبرز فوائده لصحتك وجمالك يقدمها موقع “organicfacts”.

أطعمة عديدة غنية بفيتامين د والكالسيوم تحافظ على صحة عظامك، وأسنانك وتلعب دورًا في صحة القلب ووظيفة العضلات وصحة الجهاز العصبي .

بالنسبة لمعظم البالغين، يوصى بتناول ما لا يقل عن 1000 مجم من الكالسيوم يوميًا، على الرغم من أن منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي غنية بالكالسيوم بشكل خاص ، إلا أنه هناك أنواعً من الأطعمة الآخري الغنية بالكالسيوم ، والعديد منها لا يحتوي على منتجات الألبان إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث لاين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة إلا بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. فإذا كنت مولودًا في يوم 7 فبراير؛ اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.