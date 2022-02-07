عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة .. مع تزايد إصابة كورونا ..7 حيل لرفع مناعتك وعشبة يجهلها الكثيرون لها مفعول السحر في تنقية الدم

مناعه
مناعه

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

مع تزايد إصابة كورونا ..7 حيل لرفع مناعتك وطفلك

مع تزايد عدوى كوفيد أطعمة عديدة تعمل على رفع مناعة طفلك فهي تعد مصدر ممتاز للبروتين اللازم لتثبيت مستويات السكر في الدم. كما تعد غنية بالحديد  ، وهو يدعم إمداد الدم والأكسجين للطفل. يساعد الحديد أيضًا في تقوية دماغ الجنين.إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع momjunction

النيم.. عشبة يجهلها الكثيرون لها مفعول السحر في تنقية الدم

يستخدم مسحوق النيم، لعلاج الأمراض الجلدية، وتحسين صحة الجلد والشعر، والمساعدة في تطهير الكبد. 

وهذا المسحوق العشبي متوفر في معظم متاجر التجميل وكذلك عبر الإنترنت، يمكنك صنعه بسهولة في المنزل وإليك أبرز فوائده لصحتك وجمالك يقدمها موقع “organicfacts”.

منها الجبن والزبادي.. الأطعمة الأغنى بالكالسيوم للحفاظ على صحة عظامك

أطعمة عديدة غنية بفيتامين د والكالسيوم تحافظ على صحة عظامك، وأسنانك وتلعب دورًا في صحة القلب ووظيفة العضلات وصحة الجهاز العصبي  .

بالنسبة لمعظم البالغين، يوصى بتناول ما لا يقل عن 1000 مجم من الكالسيوم يوميًا، على الرغم من أن منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي غنية بالكالسيوم بشكل خاص ، إلا أنه هناك  أنواعً من الأطعمة الآخري الغنية بالكالسيوم ، والعديد منها لا يحتوي على منتجات الألبان إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث لاين

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة إلا بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. فإذا كنت مولودًا في يوم 7 فبراير؛ اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير  فؤاد.

صدى البلد أخبارا هامة الأمراض الجلدية فيتامين البالغين

موضوعات متعلقة

لتقوية المناعة .. هذه أهم مصادر فيتامين د

أبرزها عين الجمل والخس والبنجر .. أكلات تقوي مناعة الإنسان ضد السرطان

ترشيحاتنا

حكم الدعاء على النفس بالموت.. تعليق الفقهاء وماذا قال النبي ؟

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 7 فبراير

معتدل نهارا.. درجات الحرارة بالمحافظات اليوم الاثنين

البرلمان يناقش تعديلات قانون الشهر العقاري وإنشاء المجلس الصحي المصري.. غدا

تعرف على أسعار أعيرة الذهب فى مستهل تعاملات الإثنين 7-2-2022

أخبار الفن: بيومي فؤاد يتعافى من فيروس كورونا و فريال يوسف تكشف سبب طلاقها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

شاهد مباراة مصر والسنغال مجانا.. تردد القنوات الناقلة

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بخصوص حالة الطقس

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانا

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

بيتجنن لما بيشوف دم..دافع نفسي مثير وراء مقتل أسرة كاملة في مذبحة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

كسبتم دعم القيادة السياسية.. رسالة عاجلة من وزير الرياضة للاعبي المنتخب.. فيديو

طلاق نهائي.. قصة انفصال سعد الصغير عن زوجته الثانية برلنتي

بعد رحيل ريان.. توسلاته أدمت القلوب.. ما مصير الطفل فواز القطيفان؟ "فيديو"

أمم أفريقيا 2022.. وزير الرياضة يصل ملعب أوليمبي لحضور مباراة مصر والسنغال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ