شبيه ماني المصري يوجه رسالة للاعب السنغالي عقب فوز منتخبه بأمم أفريقيا

احنا عندنا 7 بطولات

وجه عبد الرحمن رجب، شبيه ساديو ماني، رسالة للاعب السنغالي عقب فوز منتخبه على مصر، قائلاً: "مبروك عليك البطولة الأولى يا ماني بقى .. إحنا عندنا 7".

وقال عبد الرحمن رجب، خلال لقائه مع برنامج "من مصر"، المُذاع على فضائية "سي بي سي": "أول ما جت ضربة الجزاء صحابي بصولي وقالولي من أولها كده يا ماني ولا إيه .. طب ضيعها طيب .. بس الحمد لله أبو جبل صدها وعمل ماتش كويس جداً".

مشرفين مصر

وتابع شبيه ساديو ماني قائلاً: "اللاعيبة تعبت من كتر الماتشات اللي لعبتها .. واجتهدت وقدمت مجهود جبار والموضوع كان صعب الصراحة .. وربنا يكون في عونهم .. وكده كده مشرفين مصر".

وأضاف شبيه ساديو ماني، أن أصدقائه يقولون له بعد خسارة المنتخب الوطني أما السنغال، "انت أخذت الكأس مننا"، مضيفاً: "الناس هنا عارفني ف الموضوع بالنسبالي بسيط وعادي .. ولكن لما بخرج برة منطقتي لازم بيحصل أكشن".