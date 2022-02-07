فخورون بكم.. رسائل دعم من نجوم الفن للاعبي المنتخب الوطني بعد خسارة النهائي

حرص عدد من نجوم الفن، على دعم لاعبى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بعد خسارة لقب بطولة كاس الأمم الأفريقية أمام السنغال بركلات الترجيح.

وجاءت قائمة من دعموا المنتخب على النحو التالي:

إسعاد يونس

وكتبت النجمة والإعلامية إسعاد يونس، قائلة: "هارد لك يا رجالة"، بينما كتبت النجمة ليلى علوى: "تحية لجميع لاعبى المنتخب والجهاز القائم على إدارته على الروح الرياضية والأداء المشرف.. استحققتم احترام الجميع فى مصر وإفريقيا، إن شاء الله نعوضها ونوصل كأس العالم 2022".

أحمد العوضى:

وكتب النجم أحمد العوضى، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «رب ضارة نافعة.. ألف شكر لأبو جبل وكل اللاعيبة ويمكن ده حافز لينا إننا نكسب السنغال في التصفيات ونصعد كأس العالم.. يمكن لو كنا كسبنا كان ممكن يحصل العكس.. إن شاء الله اللاعيبه والجهاز يقدروا يعدو السنغال في مارس ونفرح الفرحة الكبيرة بالتأهل لنهائيات كأس العالم "

وأضاف «العوضي»: «ارفع راسك فوق أنت مصري شكرًا رجالة المنتخب لعبتوا بطولة صعبة جدًا ورفعتوا راسنا بأدائكم البطولي».

روجينا:

أما النجمة روجينا، فقالت: "شكرا يا رجالة شرفتونا.. لآخر دقيقة كنتوا مقاتلين"، بينما كتبت النجمة مى كساب، قائلة: "شكرا رجال مصر المقاتلين منتخب مصر رجال شرفتونا وتعبتوا جدا جدا طول البطولة وكنتم أد المسؤولية، قدر الله وما شاء فعل.. مش آخر البطولات".

حسن الرداد:

كتب الفنان حسن الرداد: "هارد لك لرجالة منتخب مصر اللى شرفونا ورجعوا هيبة منتخب مصر من تانى، كل المنتخبات كانت عاملة حسابنا، بطولة كأس الأمم قبل الماضية خسرنا فى النهائى لكن ربنا كان مقدر لنا شىء افضل وهو الصعود لكأس العالم، وإن شاء الله تكون خسارة البطولة دى عشان هنصعد كأس العالم و على حساب منتخب السنغال إن شاء الله، أحسنتم يا رجالة ولكم كل احترام و تقدير الشعب المصرى كله".

سيد رجب:

أما النجم سيد رجب، نشر صورة حارس مرمى المنتخب الوطني الشهير بـ أبو جبل بصحبة حارس المرمى الشناوى، أثناء بكائهما بعد الماتش،الماتش، وعلق قائلا: «أداء بطولي وروح عالية.. شكرًا رجالة منتخب مصر شرفتونا وإن شاء الله تتعوض في البطولة الجاية.. منتخب_مصر..#كاس_امم_افريقيا

أحمد داوود:

وكتب الفنان أحمد داوود، عبر حسابه بموقع "تويتر": "ألف شكر لكل اللاعبين الرجالة.. شكرا لمجهودكم.. شكرا لإخلاصكم.. شرفتونا ورفعتوا راسنا ورجعتوا الروح للجمهور من تاني.. جيل جديد مستنيين منكم بطولات كتير جاية إن شاء الله.. شكرا للجهاز الفني وكل المساعدين للمنتخب قدمتم بطولة استثنائية.. ألف شكر.. تحيا مصر".

محمد هنيدي:

حرص الفنان محمد هنيدي، على مؤازرة لاعبي المنتخب المصري عقب خسارة نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وكتب هنيدي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "هاردلك.. فخورين بمنتخبنا اللي قاتلوا لآخر ثانية".

شيرين عبد الوهاب:

وكتبت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها بموقع "تويتر": "دموعكم غالية علينا أوي يا رجالة.. شرفتم بلدكم وشرفتم كل مصري وفخورة بيكم.. أداء مشرف وفريق قوي قاتل لآخر لحظة بعزيمة وإصرار.. أسعدتمونا، ومهما كان انتي مصر".

أحمد السقا:

الفنان أحمد السقا، أيضا كتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام" موجها رسالة للاعبي المنتخب: "شرفتونا يا أبطال".

أمير كرارة:

وكتب النجم أمير كرارة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "شكرًا يا رجالة".

أنغام:

وكتبت أنغام: "عملتوا اللى عليكوا وزيادة وتعبتوا تعب مش عادى، ربنا يحفظكم وشكرًا لكم ألف شكر"، فيما قالت المطربة مروة ناجى: "شكرا يا رجالة، مش سهل على أى لاعيبة بتشارك لأول مرة فى كأس الأمم الإفريقية تظهر بالشكل المشرف ده، وإحنا كسبنا جيل أبطال جديد وعندنا فرصة نعوضها مرة ثانية وهنقابلهم كمان شهرين إن شاء الله".