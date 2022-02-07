نفاد تذاكر مباراة الأهلي ضد بالميراس فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، أمس الأحد، نفاد تذاكر مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا فى الإمارات والتى ستقام غدا الثلاثاء على استاد آل نهيان بنادى الوحدة.

وضرب الأهلي، موعدًا مع بالميراس البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الثلاثاء، بتوقيت القاهرة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي على نظيره مونتيري بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتجاوز النادي الأهلي أزمة الغيابات الكبيرة التي يمر بها في الوقت الحالي، بالتغلب على مونتيري المكسيكي والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022.