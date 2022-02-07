تهديد جديد من الخارجية الروسية إلى أوروبا

أكدت الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، على عدم التسامح مع الموقف المزدوج للغرب فيما يخص نشر الأسلحة النووية، وفق ما وصفته.

وقالت الخارجية الروسية: "على الغرب التفكير في مخاطر نشر الأسلحة النووية الأميركية في أوروبا".

ومن ناحية أخرى، حذر وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا من تصديق التوقعات السلبية بشأن مزاعم حول خطط روسيا لشن هجوم على أوكرانيا لكنه أكد أن بلاده مستعدة لأي تطورات.

وكتب على حسابه على تويتر "لا تصدق التوقعات المروعة.. تبحث عواصم مختلفة في سيناريوهات مختلفة لكن أوكرانيا مستعدة لأي تطورات"، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لشبكة إن بي سي في وقت سابق يوم الأحد إن التصعيد ضد أوكرانيا قد يحدث في أي لحظة.

وتردد وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية مؤخرا صدى المزاعم حول هجوم روسي محتمل على أوكرانيا.