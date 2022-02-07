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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد جديد من الخارجية الروسية إلى أوروبا

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

أكدت الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، على عدم التسامح مع الموقف المزدوج للغرب فيما يخص نشر الأسلحة النووية، وفق ما وصفته.

وقالت الخارجية الروسية: "على الغرب التفكير في مخاطر نشر الأسلحة النووية الأميركية في أوروبا".

ومن ناحية أخرى، حذر وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا من تصديق التوقعات السلبية بشأن مزاعم حول خطط روسيا لشن هجوم على أوكرانيا لكنه أكد أن بلاده مستعدة لأي تطورات.

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بوريل: روسيا استعدت بشكل أفضل للعقوبات التي يفرضها الغرب لخفض إمدادات الغاز

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مستشار الأمن القومي الأمريكي: لا نستبعد إمكانية أن تضم روسيا منطقة دونباس

وكتب على حسابه على تويتر "لا تصدق التوقعات المروعة.. تبحث عواصم مختلفة في سيناريوهات مختلفة لكن أوكرانيا مستعدة لأي تطورات"، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لشبكة إن بي سي في وقت سابق يوم الأحد إن التصعيد ضد أوكرانيا قد يحدث في أي لحظة.

وتردد وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية مؤخرا صدى المزاعم حول هجوم روسي محتمل على أوكرانيا.

مستشار الأمن القومي روسيا أوكرانيا الخارجية الروسية الاسلحة النووية

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