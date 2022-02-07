خاص بالشتاء.. أخطاء العناية بالبشرة لتجنبها وطرق حمايتها

يحتاج الشتاء المزيد من الرعاية والتغذية غالبًا ما يؤدي الطقس البارد إلى بشرة جافة وباهتة المظهر.

لتجنب ذلك ، هناك بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها.

وإذا كنت تتطلع إلى تجنب بعض الأخطاء الشائعة في العناية بالبشرة في الشتاء، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته.

عدم وضع الكريم الواقي من الشمس

في الشتاء ، يكون التعرض للشمس أكثر انتشارًا لأننا نسعى باستمرار للدفء والراحة.

على هذا النحو ، فإن ارتداء واقي من الشمس واسع الطيف يصبح مهمًا للغاية

يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة إلى الإصابة بحروق الشمس والبقع الداكنة والبهتان والتجاعيد والخطوط الدقيقة وحتى السرطان .

ضع الكريم الواقي من الشمس بغض النظر عما إذا كنت في الداخل أو في الخارج.

مرطب خاطئ

كانت بشرتك جافة ، فستحتاج إلى طبقات من المرطب في الشتاء وتركيبات مغذية عميقة بشكل خاص يمكنها اختراق طبقات الجلد وتوفير ترطيب إضافي.

قد لا يكفي استخدام طبقة واحدة فقط ومن ثم اتباعها بزيت للوجه.

الإفراط في التطهير.

خلال فصل الشتاء ، من السهل الإفراط في التنظيف والتسبب في الجفاف. قد يتم تجنب غسل الوجه ، الذي يجعل الجلد مشدودًا قليلاً ، خلال فصل الشتاء لأنه يجفف الجلد.

قم بالتبديل إلى منظف لطيف موازن درجة الحموضة خلال الأشهر الباردة للحفاظ على بشرتك ناعمة ونضرة.

باستخدام الماء الساخن

قد يؤدي استخدام الماء الساخن لغسل وجهك أو جسمك إلى جفاف الجلد .

ذلك لأن الماء الساخن يغسل الزيوت الطبيعية من الجسم ويتركه جافًا وجافًا. من الجيد دائمًا استخدام الماء الفاتر لغسل وجهك ثم تجفيفه بالتربيت عليه.

بشرة الوجه حساسة ويجب معالجتها بلطف أكثر.

عدم استخدام مكونات مرطبة مثل حمض الهيالورونيك

مفتاح الحصول على بشرة ناعمة هو حمض الهيالورونيك ، الذي ربما يكون أكثر الإضافات شعبية للعناية بالبشرة .

هذا المكون السحري هو مرطب مذهل يحافظ على حاجز البشرة ناعماً ونضماً ويجعلها تبدو أكثر شباباً.

يجب استخدام أي منتج يحتوي على حمض الهيالورونيك على وجه رطب ثم مزجه ببطء.

قم بإزالته باستخدام مرطب وواقي من الشمس.

لذلك للتتجاهل طرق العناية ببشرتك في الشتاء