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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معتدل نهارا.. درجات الحرارة بالمحافظات اليوم الاثنين

درجات الحرارة
درجات الحرارة

استعرض برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الاثنين   7-2-2022  في القاهرة والمحافظات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى          الصغرى:

القاهرة  20   11

الإسكندرية 19  12

الإسماعيلية 20  10

الدقهلية 18  10

الغردقة 22  14

المنيا 20      7 

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اتجاه درجات الحرارة نحو الارتفاع التدريجي خلال 48 ساعة القادمة.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 22 درجة وتظل الأجواء شديدة البرودة ليلا تصل الي حد الصقيع علي وسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء تصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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