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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أسر ياسين يشارك جمهوره صورة سيلفي من المغرب

اسر ياسين
اسر ياسين

نشر الفنان آسر ياسين ، صورة جديدة له وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات  إنستجرام .

 

وظهر آسر ياسين، بصورة سيلفي  من المغرب و علق قائلًا:" أحب الأماكن التي تأخذني فيها وظيفتي.. يجعلني أتساءل عن الحياة والغرض والوجود"

 

 

يذكر أن الفنان" آسر ياسين"، قال إن مسلسل الثمانية الذى سوف يشارك بالعمل فيه هو عمل ينافس الأعمال العالمية وذلك لوفرة العناصر من كتابة و إخراج و الإنتاج و السيناريو بالإضافة إلي طاقم العمل.

وأضاف آسر ياسين ، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج" يحدث فى مصر" المذاع على قناة"mbc مصر"، أن أحداث المسلسل مكتوبة بشكل تشويقى و أكشن و به العديد من الأحداث.

وأوضح آسر ياسين، أن المخرج أحمد مدحت من المخرجين المبدعين ، مشيرا إلى أنه كان يتمنى العمل معه .

وتابع آسر ياسين : كل شئ فى المسلسل متاح لنا ومدير التصوير من ايسلندا و مهندس الصوت من نيويورك بجانب النجوم الكبار المشاركين في العمل و منهم الفنان خالد الصاوى و غادة عادل.

آسر ياسين التواصل الاجتماعي انستجرام مصر المغرب العالم

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