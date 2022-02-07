مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالقليوبية

لقى شخصين مصرعهما وأصيب اخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبين القناطر - كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة فى القليوبية.

وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الأجهزة المعنية التحقيق.



وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبين القناطر – كفر حمزة ووجود متوفين ومصابين.



وانتقلت أجهزة الأمن وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بعد اصطدامها بعامود إنارة على الطريق، ثم انقلبت بأرض زراعية وأسفر الحادث عن مصرع كلا من "خالد. م" 30 سنة طبيب صيدلي بمستشفى شبين القناطر و"أحمد. ي" 21 سنة وأصيب كلا من "عمرو. ن" 22 سنة عامل باشتباه كسر بالذراع الأيسر والساق اليسرى و"جمعة. ص" 32 سنة مدرس مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.



وتم التحفظ على الجثتين بالمستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بدفن الجثتين بعد مناظرة مفتش الصحة لهما وتوقيع الكشف الطبى عليهما لبيان سبب الوفاة والاستعلام عن حالة المصابين.

على جانب أخر ، أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع “المونوريل”.

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فإن الأمر الذى يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلى لنفق الوفاء والأمل مع استقطاع حارة مرورية بمحور الشهيد على الجانب الأيمن أعلى نفق الوفاء والأمل لإستكمال أعمال تركيب الكمرات المعدنية مشروع المونوريل العاصمة الإدارية ، ويتم تنفيذ الأعمال (ليلاً فقط) من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم وذلك إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 7/2/2022 وحتى يوم الجمعة الموافق 11/2/2022 .

كما سيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

الغلق الكلى لنفق الوفاء والأمل القادم من مدينة نصر إتجاه المشير .

استقطاع حارة مرورية بمحور الشهيد على الجانب الأيمن أعلى نفق الوفاء والأمل لوقوف الونش الخاص برفع الكمرات المعدنية .

على أن يتم تنفيذ التحويلات الخاصة بغلق النفق وذلك بتوجيه المركبات يميناً اتجاه محور المشير فى منزل المشير المتجه إلى مناطق المقطم في مطلع المشير إتجاه القاهرة الجديدة واستكمال السير .

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.