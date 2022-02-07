أردوغان مرشح عن تحالف الشعب في انتخابات الرئاسة عام 2023.. تفاصيل

أعلن رئيس حزب "الحركة القومية" التركي، دولت باهتشيلي، اليوم الاثنين، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيكون مرشحًا عن "تحالف الشعب" خلال الانتخابات الرئاسية عام 2023.

وقال باهتشيلي، رئيس أحد أحزاب "تحالف الشعب": "مرشحنا للرئاسة معروف، إنه رجب طيب أردوغان. أنا مؤمن بأنه سيفوز بفارق كبير في انتخابات يونيو 2023، كما سيحرز "تحالف الشعب" نصرا جديدا".

وفي ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لن يتم إجراء انتخابات مبكرة في تركيا، مشيرا إلى أن موعد الانتخابات العامة هو يونيو 2023.

وقال أردوغان، أمام اللجنة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية وقتها، إن الانتخابات المبكرة لن تعقد وستسير الأمور في إطارها الطبيعي وفقاً للقانون لتعقد بموعدها المقرر في يونيو 2023.

وحذر من أنه لا يمكن لأحد أن يعود بـ تركيا إلى أيامها السابقة السيئة ويدمّر الإنجازات التي حققتها، مشيرا إلى أن البعض يتلقى الدعم من أطراف خارجية و"يحاول عرقلة مسيرتنا وتضامننا".