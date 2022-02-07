عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالسيف والدرقة .. الـ "بيبوب" و"الهوسييت" أشهر رقصات الجنوب في المناسبات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لأهالي الجنوب في أعراسهم ومناسباتهم الاجتماعية، احتفالات خاصة بهم، والتى يرفضون  تسميتها رقصات، فتكون في وصفهم ألعاب، لأن الرقص عندهم مخصص للنساء والفتيات على حد وصفهم، ومن ضمن تلك الألعاب الشهيرة ال "بيبوب" و"الهوسييت" وهما الأشهر فى تلك المنطقة الحدودية.

 

يقول الحسن عثمان موظف من أبناء ابورماد أنه يجتمع الناس في الأفراح حول لعبتهم الشهيرة "الهوسييت" التي تكون عبارة عن تحد بين شخصين وسط حلقة نصف دائرية من المصفقين بتناغم مع آلة الباسينكوب "الطنبورة" ، يكون فيها التحدي قائما على قدرة كل شخص منهما بتحكمه في السيف.

 

وتابع الحسن هناك لعبة أخرى أيضا، تسمى "بيبوب" وهي تمثل وجهة أخرى للتحديات في ألعابهم، بين أثنين من الشباب، في القفز لأعلى، يحاول كل واحد إثبات رشاقته وقدرته على العلو أكثر من الآخر… وغالبية هذه الألعاب كانت قديما فى الأصل هي تدريبات لتأهيل الشخص كمحارب يمتلك القدرة والشجاعة الكافية على العيش داخل الصحراء وهو قادر على حمل السيف ومواجهة الصعاب. 

 

وأضاف أدم حسين من أبناء المنطقة أن الشخص يرتدي "سديري أزرق" يحمل «عصا بها تقوس» هذه العصا تسمى عندهم "بِلبِلْ" وهي من فروع الأشجار الموجودة في الصحراء يستخدمونها في عمليات الصيد، بتسديدها نحو الهدف من الغزلان والأرانب البرية وذلك قبل قوانين البيئة التى منعت ذلك ويلتزم بها أهالى الجنوب .

 

وأوضح حمدون على من أبناء الجنوب أن هناك ضوابط لتلك الرقصات التى تتم على أغنام آلات موسيقية معينة، منها "الباسنكوب، البي بوب، الطنبورة والدلوكة" وهى أشبه بالسمسية وتشعل روح الإقدام والشجاعة لدى المتنافسين في هذه اللعبة.

 

وأضاف حمدون من قوانين تلك الألعاب أو كما يعتبرها البعض رقصات أنه إذا وضع السيف والدرقة أمام أى شخص لا يمكن الاعتذار، ثم يقوم اللاعب حاملا فى يده السيف بالقفز قفزة عالية يعلن فيها عن نفسه ويبدأ الرقص.

الجنوب البحر الأحمر الغردقة حلايب وشلاتين اخبار مصر اخبار الجنوب

ترشيحاتنا

شعراوى: 85% من قرى مبادرة حياة كريمة في الصعيد و65 % بالمرحلة الجديدة

أحمد شوبير يكشف مكاسب منتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا

لجان خاصة.. ضوابط عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 لـ الطلاب المصابين بالسرطان

لاعب مغربي يكشف عن مفاجأة غير متوقعة لأسرة ريان

تطورات جديدة.. تفاصيل مهمة كشفتها النيابة في مذبحة شقة الزمالك

أول مارس.. بدء تسليم وحدات سكن مصر بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار الرئيس ..4 حالات لفصل الموظف بغير الطريق التأديبي

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بخصوص حالة الطقس

سعفان يعلن عن 6894 فرصة عمل براتب يصل إلى 6 آلاف جنيه

موعد وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد فقد لقب الأمم الأفريقية

أبو العينين : يكفينا فخرا أن محمد صلاح كان مراقبا من 3 لاعبين وأبو جبل قدم أداء بطوليا

أسطوانة الأكسجين بجواره للتمويه.. الباز يكشف سر الصندوق الأسود بجانب ملاك المغرب "ريان".. شاهد

ما الحكمة من الابتلاء ولماذا لم يطل الله تعالى في عُمر الطفل ريان رغم الدعاء له؟ .. علماء يجيبون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

مستشهدة بأم كلثوم.. مطربة مغربية تشرع في تسجيل القرآن الكريم

كسبتم دعم القيادة السياسية.. رسالة عاجلة من وزير الرياضة للاعبي المنتخب.. فيديو

طلاق نهائي.. قصة انفصال سعد الصغير عن زوجته الثانية برلنتي

بعد رحيل ريان.. توسلاته أدمت القلوب.. ما مصير الطفل فواز القطيفان؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ