بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نسرين طافش بصورة سيلفي بإطلالة شتوية جذابة، ومكياج هادئ أبرز ملامحها، مما نال إعجاب متابعيها.



يذكر أن اعتذرت نسرين طافش، عن عدم تواجدها في الجزء الثاني من مسلسل “المداح”، موضحة أسبابها من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”.

وكتبت نسرين: “اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل المداح الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسميا بمسلسل آخر وهو #جوقة عزيزة في سوريا، وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق، أتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزء الثاني”.