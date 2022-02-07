حفل فني بنادى الشمس احتفالا بإنجاز مشروعات مهمة.. مارس المقبل

اتخذ مجلس إدارة نادى الشمس برئاسة د. أسامة أبوزيد العديد من القرارات فى اجتماعه الأخير لحصر الإنجازات الإنشائية التى بدأت منذ انتخابه فى نهاية عام 2017 قبل أن يتم تجديد الثقة فى رئيس النادي قائمته بانتخابات منتصف أكتوبر 2021.

وقرر مجلس إدارة نادى الشمس إقامة حفل فني كبير يحييه أحد المطربين السوبر ستار فى مارس المقبل والذي يشهد افتتاح مضمار ألعاب القوى باستاد الشمس بعدما تم تطويره بشكل شامل ليستقبل أعضاء الجمعية العمومية من هواة ممارسة رياضة المشى والجرى بجانب فرق ألعاب القوى.

كما قرر المجلس إنشاء ملعب "بادل" تنس داخل النادى وفى منطقة الصالات الخارجية بجانب الاتفاق على انشاء ملاعب ترتان لكرة القدم بأسعار رمزية للأعضاء بمنطقة ملعب الكرة خلف المسجد الداخلى للنادى على أن يتم التنفيذ مع إحدى الشركات الوطنية .

كما سيتم البدء فى إحلال وتجديد أرضية ملاعب الإسكواش الخارجي وإنشاء أكاديمية للياقة البدنية لفريق السلاح واعتماد إحلال وتجديد دورات المياه الحمام الأوليمبي بجوار باب 4.

واعتمد المجلس شراء مستلزمات وتغيير وتجديد جميع التندات والملاعب الداخلية بالنادى مع إحدى الشركات الوطنية ، كما يجري الانتهاء من تجهيز صالة تنس الطاولة الجديدة للرواد والرائدات وذوى الاحتياجات الخاصة والأكاديمية الرياضية بمنطقة المرور القديمة ورصف الطرقات باب 3.

كما قرر مجلس الشمس دعم الثلاثى على الدين شريف محمد ونورالدين كريم سمير ومحمد حسام لاعبى المنتخب الوطنى والنادى للخماسى الحديث بتذاكر طيران السفر للمشاركة فى بطولة المجر الدولية المقرر لها 18 فبراير الجارى بجانب انضمام سيارة جولف جديدة لأسطول السيارات التي تخدم أعضاء الجمعية العمومية داخل النادى من كبار السن وذوى القدرات الخاصة .. وافق المجلس على إنشاء أكاديمية للياقة البدنية لفريق السلاح .

وساهم بطلا الشمس ياسين فوزى وعلى دويدار فى فوز منتخب مصر تحت ١٧ سنة لسلاح السابر في التتويج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة الاتحاد الأوروبي التي أقيمت برومانيا .