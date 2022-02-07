عربية النواب: مصر أم العالم العربي والإسلامي ومنبع علم الإسلام بشهادة فلسطينية

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تصريحات الشيخ ناصر سليمان مدير الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشئون الدينية بدولة فلسطين الشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على احتضانها للقضية الفلسطينية وتوجيه الشكر الى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على جهوده في خدمة الدعوة ونشر الفكر الوسطي بمثابة دليل قاطع على الدور الرائد والمحوري والتاريخى الذى تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إن مصر ستظل شامخة بعلمائها الاجلاء لتقديم الصورة الصحيحة والسمحة عن الإسلام للعالم كله مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك قول ناصر سليمان بالنص : "نحن متعطشون لتلقي العلم من منبعه في مصر بلد العلم والعلماء، ونحن نقدر ما يقدمه العلماء بدولة مصر الشقيقة ، لذا نفخر بتلقي هذه الدورة التدريبية في بلد العلم ، فمن لم يأت إلى مصر لم يتعلم علم الإسلام وأن مصر أم فلسطين وأم العالم العربي والإسلامي وننصح كل إنسان يبتغي العلم أن يأتي إلى مصر ، ليتعلم كيف يكون العلم والعطاء في العلوم كافة ، والكرم أيضًا فمصر لم تكتف بمنح العلم فقط بل لها مواقف إنسانية كبيرة وعظيمة مع القضية الفلسطينية.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة على النجاحات الكبيرة التي يحققها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الدعم والمساندة خاصة فيما يتعلق بتدريب الأئمة والدعاة بوزارات الأوقاف والشئون الإسلامية بمختلف الدول العربية بصفة عامة ولفلسطين بصفة خاصة ، مؤكداً أن مصر ومن خلال وزارة الأوقاف أصبحت مركزاً إقليميا كبيراً على مستوى منطقة الشرق الأوسط باسرها وافريقيا والعالم كله فيما يتعلق بملف تدريب الأئمة والدعاة والواعظات.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة قد افتتح الدورة التدريبية المشتركة لأئمة مصر وفلسطين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.