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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: رسالة السيسى لنجوم الفراعنة أكبر تكريم لأدائهم البطولي

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

اعتبر النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنجوم الفراعنة وجهازهم الفني بمثابة أكبر تكريم لهم على أدائهم الرجولي والبطولى خلال البطولة الافريقية ، موجهاً كل التحية والتقدير والاحترام للمصريين لجميع الشعوب العربية على تشجعيهم الكبير للمنتخب المصري لكرة القدم فى البطولة الافريقية.

كما وجه "سمير" فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية لنجوم الفراعنة على أدائهم البطولي والمشرف والذى أسعد كل المصريين والعرب فى هذه البطولة الكبيرة ، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الفراعنة على تحقيق الفوز فى البطولات الاقليمية والافريقية القادمة.

وقال النائب أحمد سمير زكريا إن منتخب مصر اصبح يضم نجوما كبار ورجالا وأبطالا قادرون على رفع اسم وعلم مصر افريقيا وعربيا وعالميا مشيداً بنجاح لا عبى الفراعنة والجهاز الفني والإداري على تخطى جميع التحديات التي واجهتهم خلال هذه البطولة.

وكان الرئيس السيسي قد وجه التحية للاعبي المنتخب والجهاز الفني على ما قدموه خلال مشوارهم في بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته الشخصية بالفيس بوك : أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال.

ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله.

الرئيس عبد الفتاح السيسي البطولة الافريقية الفراعنة الجهاز الفنى الرئيس السيسي

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