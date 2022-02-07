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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات مالية وعينية لأسرتي يعاني أبنائهم من ضمور

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأسرتين يعاني أطفالهم من ضمور بالمخ ومرض الطفل الشمعي " الكولوديون بيبى " و ليس لديهم مصدر ثابت للدخل ويعانون من ظروف صحية واجتماعية صعبة ، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر استحقاقاً لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم ، بحضور النائبة هناء سرور عضو مجلس النواب .
حيث وافق محافظ المنوفية على صرف مساعدات مالية عاجلة لتلك الأسر تعينهم على تلبية متطلبات حياتهم ونفقات علاج أطفالهم، فضلا عن تسليمهم مساعدات عينية و ألحفة فايبر ، هذا وقد كلف إدارة العلاقات العامة بنقلهم إلى مستشفى المخ والأعصاب بميت خلف لتقديم الفحوصات الطبية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لذويهم ، هذا وقد أعرب الأهالى عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من اهتمام وتقدير من محافظ المنوفية ورعايته للأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة  .
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على التواصل المباشر مع الحالات الإنسانية من أبناء المحافظة ولا سيما الحالات المرضية منها لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم .

الحالات الإنسانية محافظة المنوفية المنوفية لقاء المواطنين اخبار المحافظات

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