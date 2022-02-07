محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات مالية وعينية لأسرتي يعاني أبنائهم من ضمور

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأسرتين يعاني أطفالهم من ضمور بالمخ ومرض الطفل الشمعي " الكولوديون بيبى " و ليس لديهم مصدر ثابت للدخل ويعانون من ظروف صحية واجتماعية صعبة ، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر استحقاقاً لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم ، بحضور النائبة هناء سرور عضو مجلس النواب .

حيث وافق محافظ المنوفية على صرف مساعدات مالية عاجلة لتلك الأسر تعينهم على تلبية متطلبات حياتهم ونفقات علاج أطفالهم، فضلا عن تسليمهم مساعدات عينية و ألحفة فايبر ، هذا وقد كلف إدارة العلاقات العامة بنقلهم إلى مستشفى المخ والأعصاب بميت خلف لتقديم الفحوصات الطبية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لذويهم ، هذا وقد أعرب الأهالى عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من اهتمام وتقدير من محافظ المنوفية ورعايته للأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على التواصل المباشر مع الحالات الإنسانية من أبناء المحافظة ولا سيما الحالات المرضية منها لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم .