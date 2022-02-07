عبد الحكم: مذكرة مصر وجيبوتي للتعاون بين الدولتين في المحافل الدولية| فيديو

عقب السفير محمد عبد الحكم ، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مذكرة التشاور بين مصر وجيبوتي تعني التنسيق والتعاون بين الدولتين في كافة المحافل الدولية، وعلى رأسهم منظمة العمل الإسلامي ، والاتحاد الأفريقي.

وتابع السفير محمد عبد الحكم ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية " إكسترا نيوز " ، أن مذكرة التفاهم بين الدولتين ضمت التنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية ، والدولية ، والعمل على استمرار التنسيق بين مصر وجيبوتي تجاه القضايا الافريقية المختلفة .

ولفت "عبد الحكم " إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى رئاسة الجمهورية وهو يبذل الكثير من الاتصالات ، واللقاءات مع زعماء العالم ، إلى جنب حرصه على حضور المؤتمرات الدولية ؛ تأكيدا على قيام الدول المنحة للمساعدات ، وتقديم المساندات الازمة للقارة الأفريقية .

و على جانب أخر ، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه قد تم التطرق مع رئيس جمهورية جيبوتي على ملف سد النهضة والتأكيد على ما تتحلي به مصر من إرادة سياسية تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملئ وتشغيل سد النهضة فى إطار زمني مناسب، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره الجيبوتي بقصر الاتحادية، أنه تم تناول الأوضاع الإقليمية فى منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر، والتي حظيت بأولوية كبيرة خلال مناقشة اليوم.