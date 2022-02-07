الكشف على 1580 من أهالي قرية في المنوفية خلال قافلة طبية

نظمت مديرية الصحة في محافظة المنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية بشتامي بمركز الشهداء علي مدار يومين.

تضمنت تخصصات طبية "باطنة، أطفال ، جراحة، أسنان، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، جلدية ، رمد ، أنف و أذن ، معمل أشعة ، تطعيمات كورونا".

أكدت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأنه تم توقيع الكشف الطبي علي 1580 حالة، وتم عمل أشعة ل21 حالة، وعمل تحاليل ل 130حالة، و الكشف العشوائي للضغط والسكر ل 10 حالة، وتحويل 6 حالات للمستشفيات التابعة للمديرية لعمل اللازم لهم، بالإضافة إلي تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية للمترددين علي القافلة العلاجية.

كما تم تطعيم عدد من المواطنين بلقاح كورونا وقياس العلامات الحيوية لهم، توفيراً عليهم من مشقة السفر ، يأتي ذلك ضمن توجهات رئيس الجمهورية للوصول بالخدمة الطبية للقرى والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا علي مستوى الدولة.