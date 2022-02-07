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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تجسيد الثقافة المصرية| مسرحية إخناتون ومسابقات للأطفال بالقرية الفرعونية بإجازة نصف العام"صور"

مسرحية إخناتون ومسابقات
مسرحية إخناتون ومسابقات للأطفال

تستقبل القرية الفرعونية زوارها في إجازة منتصف العام بأنشطة سياحية جديدة ومتنوعة لدعم حركة السياحة باعتبارها أهم المزارات السياحية المعبرة عن الثقافة المصرية بشكلها الحي.

وتؤكد إنجي الفرماوي المستشار الإعلامي للقرية الفرعونية اهتمام القرية في تطوير الأداء التمثيلي الذي تقوم به القرية لتجسيد الحياة الفرعونية.

وتتنوع الأنشطة السياحية المقامة مجددًا لتشمل المسرحيات الفرعونية مثل مسرحية اخناتون، التتويج الملكي ، مسابقة الأطفال ، عروض الماريونيت ، عروض الفنون الشعبية والتنورة  ، مسابقات الرسم والفنون .

وأبدى زوار القرية إعجابهم بالمتاحف التي تحاول فيها «القرية الفرعونية» إبراز الحضارات المختلفة ومنها المتحف الإسلامي والمتحف القبطي ، متحف الحضارات ، المخترعين ، التراث ، ومن المتاحف الفرعونية: متحف بناة الأهرامات ، متحف  المراكب الشمسية ، متحف التحنيط ،كما يعرض التاريخ الحديث بأحداثه المصورة في المتاحف : جمال عبد الناصر، أنورالسادات ،العائلة المالكة  .

وتتابع القرية الفرعونية سلسلة المشاهد التمثيلية على ضفاف النيل عبر المراكب النيلية لعرض حياة المصريين القدماء في شكلها التمثيلي الحي بالملابس الفرعونية وعرض أهم الصناعات التي اشتهر وبرع فيها المصريون دعما لتنشيط حركة السياحة في مصر .

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