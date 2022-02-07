وائل جمعة باكيا: كسبنا احترام العالم.. والمصريون لا يعرفون اليأس.. شاهد

علق وائل جمعة مدير منتخب مصر الوطني، على خسارة المنتخب أمام السنغال في نهائي بطولة كأس افريقيا ، قائلا :" كان نفسنا نعمل أكثر من اللي اتعمل ونفوز بالبطولة بس كسبنا احترام العالم بالأمل والروح وأثبتنا أن المصريين لا يعرفون اليأس.

وأضاف وائل جمعة ، خلال تصريحات لـ فضائية " اكسترا نيوز " من مطار القاهرة : " اللاعبون بتوعنا أبطال والمجهود والروح والإخلاص اللي لعبوا بيه ظهر في 4 مباريات من أقوى المباريات وكسبنا جيل عنده شخصية ممتازة " .

وتابع " جمعة " باكيا : كنا محتاجين التتويج بالبطولة عشان تعبنا واجتهدنا ومحدش قصر ، وربنا شايف الأفضل .

وأضاف " جمعة " ، أن الروح التي أظهرها اللاعبون ، وتنفيذ التعليمات ، والالتزام ، هو ما أوصلهم للنهائي .

