رائد برقاوي يحتفل بتوقيع كتابه "من يجرؤ على الحلم" بمعرض القاهرة

شهد حفل توقيع كتاب "من يجرؤ على الحلم" للكاتب الصحفي والإعلامي رائد برقاوي، إقبالا كبيرا من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53.



ويتناول كتاب “من يجرؤ على الحلم” كيف حول محمد بن راشد حلمه إلى حقيقة في الإمارات العربية المتحدة، يتناول فلسفة الشيخ محمد بن راشد وكيف حول أحلام إمارة دبي إلى حقيقة.

وفى كتابه، يكشف رائد برقاوي الكثير من التفاصيل التي تلقي الضوء على شخصية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات حاكم دبى الذي عاش الحلم وتحقيقه، وكان على الدوام عنده قضية أساسية وهي الإصرار على تنفيذ ما يفكر فيه منطلقاً من فكرة التحدي، وفكرة التحدي هذه كما يصفها برقاوي تشتبك مع محورين رئيسيين هما: "تحدي الزمن"، و"تحدي الجغرافيا".

ويشغل "رائد برقاوي" منذ وقت طويل منصب رئيس تحرير التنفيذى لجريدة الخليج أولى الصحف اليومية الصادرة في الإمارات العربية المتحدة، والتي كان قد أسسها الراحل “تريم عمران” في عام 1970.

حفل توقيع كتاب من يجرؤ على الحلم للكاتب رائد برقاوي

440

438

435

437

434

433

430

432

428