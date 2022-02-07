منتخب الناشئين 2006 يستدعي 8 لاعبين من الأهلي

تلقي النادي الأهلي، خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه استدعاء ٨ لاعبين من فريق الناشئين لكرة القدم مواليد ٢٠٠٦، من بين ٣٠ لاعبًا للانضمام لمعسكر المنتخب المغلق بقيادة مديره الفني محمد وهبة.

واللاعبون الذين تم استدعاؤهم من الأهلي هم: عمر كامل (حارس مرمى)، وأحمد محمد عابدين (مدافع)، وإبراهيم عادل (وسط ملعب)، ويوسف إسلام (وسط ملعب)، وهشام مصطفى (وسط ملعب)، وعمر معوض (جناح أيمن)، وعمار وليد (جناح أيسر)، وحسام عادل (مهاجم).

ويخوض منتخب الناشئين، معسكرًا مغلقًا بدءًا من غد الثلاثاء، تتخلله مباراتان وديتان أمام منتخب الإمارات يومي ١٦ و١٨ فبراير الحالي.