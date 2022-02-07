أخبار البرلمان.. 4 حالات لفصل الموظف بغير الطريق التأديبي.. 6 فئات يطبق عليها قرارات إخلاء الأماكن المؤجرة

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

بعد قرار الرئيس ..4 حالات لفصل الموظف بغير الطريق التأديبي

لبيعه الدقيق بالسوق السوداء.. صاحب مخبز بالقليوبية يواجه الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

بـ40 مليون جنيه| الإعدام يواجه عصابة تهريب مخدرات بالبحر الأحمر بالقانون

مهلة 5 سنوات .. 6 فئات يطبق عليها قرارات إخلاء الأماكن المؤجرة

محاكمة الفنان أحمد آدم..غرامة تصل لـ2 مليون جنيه عقوبة التهرب الضريبي بالقانون

برلماني: ارتفاع التكلفة وقلة التقاوي وراء عزوف الفلاحين عن زراعة فول الصويا

نائب: نحتاج إلى الاهتمام بتنمية الصعيد وتطوير الطرق وإنشاء المصانع

زراعة البرلمان : تناقص مساحات القطن المنزرعة أثر على إنتاجنا من الزيوت

برلمانى: تخصيص تريليون جنيه لتطوير البنية التحتية للصعيد ضمن مبادرة حياة كريمة