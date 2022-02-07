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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة للإرتقاء بمحافظة الدقهلية وتنميتها

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لاستبيان سياسة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، للنهوض والارتقاء بمحافظة الدقهلية وتنميتها، بما يساهم في توفير فرص عمل لأبنائها.

وقالت "نبيه"، فى بيان صحفى له اليوم "الإثنين"، إن الدقهلية من أكبر محافظات مصر تعدادًا سكانيًا، بعد القاهرة والإسكندرية، حبث يسكن فيها ما يقارب 6.600.194 مليون نسمة، موزعين على جميع مراكزها البالغ عددها 14 مركزًا وثلاث مدن رئيسية، يتبعها 110 وحدة محلية تتألف من 336 قرية وما يقارب 2072 عزبة.

وأضافت "نائبة الدقهلية": “أنه يعمل قطاع عريض من أبنائها بعدد من الوظائف التي يرتكز عليها الاقتصاد في الدقهلية وهي الزراعة، إذ تحتوي النسبة الأكبر من المنتجات الزراعية والمحاصيل لمصر كلها، وخاصة من القطن والذرة الشامية والقمح والأرز بالإضافة إلى القطاع الصناعي، إذ تنتشر المصانع في مدنها لإنتاج الأسمدة والألبان ومشتقاتها وخدمات الطباعة والخشب بأنواعه والغزل والصابون والزيوت والمطاحن، وفيها العديد من مراكز التدريب والتأهيل”.

ولفتت "عضو البرلمان" إلى أن محافظة الدقهلية دون باقي محافظات الدلتا لها طبيعة خاصة حيث أنها غنية بالموارد الطبيعية، ويمر بها نهر النيل، فرع دمياط، ويحدها شمالاً البحر المتوسط، لكنها تحتاج الاستغلال الأمثل لمواردها بما يعود بالنفع على أهلها، كما تتطلب حزمة من المشروعات التنموية وإنشاء مصانع كثيفة العمالة تستوعب طاقات الشباب، ومن ثم توفير فرص عمل لهم.

طلب مناقشة عامة رئيس مجلس النواب رئيس الوزراء الدقهلية المنتجات الزراعية

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