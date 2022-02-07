3.5 مليون شخص .. كورونا يفرض حجرًا صحيًا على مدينة صينية |شاهد

أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو يعرض فرض الصين حجرا صحيا على مدينة يقطنها 3,5 مليون شخص بعد تسجيل إصابات بكوفيد 19.

وأوضحت أنه تم فرض حجر على مدينة بايسه التي تضم 3,5 مليون نسمة والواقعة في جنوب الصين بعد ظهور إصابات بكوفيد 19، في وقت تنظم البلاد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأشارت إلى أن مجلس المدينة، قالل إنه اعتبارا من الأحد، لم يعد بإمكان السكان مغادرة المنطقة يُمنع أولئك الذين يعيشون في ما يسمى بالمناطق الخطرة(حيث تم اكتشاف حالات) من مغادرة منازلهم.

وتابعت أن المدينة الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع فيتنام، سجلت يوم الأحد 44 ألف إصابة مؤكدة بكوفيد محلية العدوى وتم تسجيل عدد من الإصابات "المستوردة".

وأكملت أن السلطات، قالت إن السكان أخضِعوا لفحوص في أعقاب تسجيل الإصابات.

وتقع بايسه على بعد نحو 2500 كيلومتر من أقرب المواقع الأولمبية.