عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3.5 مليون شخص .. كورونا يفرض حجرًا صحيًا على مدينة صينية |شاهد

كورونا
كورونا

أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو يعرض فرض الصين حجرا صحيا على مدينة يقطنها 3,5 مليون شخص  بعد تسجيل إصابات بكوفيد 19.

وأوضحت أنه تم فرض حجر على مدينة بايسه التي تضم 3,5 مليون نسمة والواقعة في جنوب الصين بعد ظهور إصابات بكوفيد 19، في وقت تنظم البلاد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأشارت إلى أن مجلس المدينة، قالل إنه اعتبارا  من الأحد، لم يعد بإمكان السكان مغادرة المنطقة يُمنع أولئك الذين يعيشون في ما يسمى بالمناطق الخطرة(حيث تم اكتشاف حالات) من مغادرة منازلهم.

وتابعت أن المدينة الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع فيتنام، سجلت يوم الأحد 44 ألف إصابة مؤكدة بكوفيد محلية العدوى وتم تسجيل عدد من الإصابات "المستوردة".

وأكملت أن السلطات، قالت إن السكان أخضِعوا لفحوص في أعقاب تسجيل الإصابات.

وتقع بايسه على بعد نحو 2500 كيلومتر من أقرب المواقع الأولمبية.

اصابات كورونا الصين اصابات كورونا كورونا الصين الألعاب الأولمبية كورونا فضائية يورونيوز

ترشيحاتنا

باستخدام "بيجاسوس".. رئيس وزراء إسرائيل يعلق علي فضيحة التجسس

تهديد عسكري| الناتو : لا نرى استعداد روسيا لمهاجمة دول البلطيق

مصطفى بكري يرصد تاريخ عائلة "الهمامية" فى الحياة النيابية

3.5 مليون شخص .. كورونا يفرض حجرًا صحيًا على مدينة صينية |شاهد

وفقا للقانون.. حالة واحدة تعفي الصيادين من إستخراج بطاقة الصيد

أبرز أعماله الصبر في الملاحات..انتهاء مراسم دفن أحمد يحيى بمقابر الإمام الشافعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة وصول جثمان الطفل ريان لأداء صلاة الجنازة

قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في تصفيات المونديال الشهر المقبل

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

ميتا فيرس تعتذر لفتاة تعرضت لاغتصاب من 3 شخصيات على موقعها |تفاصيل

18 هدفا.. زيزو يكسر رقم نجم تشيلسي القياسي فى تسجيل ركلات الترجيح

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية

48 ساعة .. الأرصاد : ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة والقاهرة تسجل 22

لاعبو الأهلي يودعون أسرهم أمام مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعبو الأهلي يودعون أسرهم أمام مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات.. صور

بعد خطفه الأنظار فى البحث عن علا ..هل أحمد نجل طارق نور؟

كنتوا رجالة وشرفتونا.. رسائل تحفيزية لمنتخب مصر.. وكأس العالم حلم المصريين

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

فيديو

بتر ساقه.. تهديدات جديدة لأسرة الطفل فواز القطيفان

طلق كريمة مختار لسبب غريب .. معلومات لأول مرة عن نور الدمرداش

إدعيلها .. شاهد رد مبروك عطية على رجل تسبب في وفاة والدته

عقب الخسارة أمام السنغال.. ماذا ينتظر منتخب مصر عقب كأس الأمم الأفريقية؟  "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ