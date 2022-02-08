سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 8- 2- 2022

أظهر سعر الذهب في مصر استقرارا بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 8-2-2022 دون أي تغيير بعد زيادته أمس بمتوسط 4 جنيهات على مستوى المشغولات الذهبية المختلفة في محلات الصاغة.

ووفقا لموقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية فقد سجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو796 جنيها .

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وبلغ سعر الجرام من عيار 24 أغلي فئة في سوق الذهب نحو 910 جنيهات.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 682 جنيها.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين المشغولات الذهبية نحو531 جنيها .

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 6368 جنيها و أوقية اذهب نحو 28.3 ألف جنيه وكيلو الذهب 909.714 جنيه.



الذهب والمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية



