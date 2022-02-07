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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس السنغال يصدر قرارات تاريخية بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

رئيس السنغال
رئيس السنغال

أصدر الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم الإثنين، قرارات وصفت بـ"التاريخية"، للاحتفال بتتويج منتخب "أسود التيرانجا" بلقب كأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

وأعلن سال، أن "يوم الإثنين عطلة وطنية في أنحاء البلاد"، مؤكدا إلغاء "محطته الأخيرة في جولة أفريقية، حيث كان من المقرر أن يزور جزر القمر، من أجل الترحيب بلاعبي المنتخب لدى عودتهم إلى داكار اليوم، حسب التلفزيون الرسمي.

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وكتب سال على "تويتر"، أمس الأحد: "أبطال أفريقيا.. يا له من فريق! لقد فعلها.. لحظة جميلة في كرة القدم، لحظة جميلة من التواصل والاعتزاز الوطني.. مبارك لأبطالنا.. الكأس هنا.. شكرا".

وفاز منتخب السنغال بكرة القدم على المنتخب المصري، أمس الأحد، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، واقتنص لقب كأس البطولة لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح.

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