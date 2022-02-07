طبيب "يد الزمالك" يكشف تطورات حالة حسن قداح

كشف الدكتور عمرو علي رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عن انتظام حسن قداح لاعب الأبيض في التدريبات اليوم بعد أن حصل على راحة سلبية وخضع لفحوص طبية وذلك بعد شعوره بـ"دوخة" وعدم انتظام في ضربات القلب.



وأضاف طبيب يد الزمالك، أن قداح سيخضع للتأهيل لمدة أسبوعين بالنادى تحت رعاية ومتابعة طبية مكثفة على أن يدخل التدريبات الجماعية تدريجيا حتى يكون جاهزا للمباريات.



يذكر أن يد الزمالك كان فاز على فريق طما بنتيجة 45/14 في دور الـ 16 لكأس مصر وتأهل لدور الـ8 ليواجه فريق طلائع الجيش يوم 19 فبراير الحالي في الرابعة عصرا على صالة المنافس.