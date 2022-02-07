نيبالية الجنسية.. مطربة "مسرح شباب العالم" تستعد لتصوير أغنية جديدة بمصر| شاهد

أكدت الفنانة أشرا كونوار المطربة النيبالية، أنها تستعد حالياً لتصوير أغنية جديدة في القاهرة، لانبهارها بالمناظر الطبيعية والخلابة التي اكتشفتها خلال مشاركتها في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وأضافت أشرا، أنها سعدت بتواجدها ومشاركتها في منتدى شباب العالم وتقديمها أغنية الافتتاح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه السيدة إنتصار السيسي، ومجموعة كبيرة من شباب العالم المشاركين في المنتدى.

وشاركت أشرا للمرة الثانية بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ، كسفير عن دولة نيبال، وقدمت عرضًا غنائياً على المسرح العالمي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتعد أشرا كونوار النيبالية، عالمة أبحاث بيئية، ومؤسسة فرقة موسيقى الروك Ashra & The Parables.

كما فازت أشرا بمسابقة ملكة جمال التراث الدولية في سريلانكا، وحصلت على الميدالية الذهبية في سريلانكا كسفيرة للسلام، وجائزة أفضل مشروع في المرونة المناخية وتمكين الإنسان عام 2016 .

وقدمت مؤخرًا عروضها في المسارح الدولية مثل أستراليا وكوريا الجنوبية ومصر وغيرها.

255991959_5378991655447523_3054438442687115409_n

260500076_1109118656548870_879452667939739069_n

272297704_625784678714515_671899446449680009_n

272646499_4963898430364403_3204491493073478440_n

273059113_985341212336629_8897169067440382382_n

273083128_497102181991206_2590647078446171156_n