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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيبالية الجنسية.. مطربة "مسرح شباب العالم" تستعد لتصوير أغنية جديدة بمصر| شاهد

الفنانة أشرا كونوار
الفنانة أشرا كونوار المطربة النيبالية

أكدت الفنانة أشرا كونوار المطربة النيبالية، أنها تستعد حالياً لتصوير أغنية جديدة في القاهرة، لانبهارها بالمناظر الطبيعية والخلابة التي اكتشفتها خلال مشاركتها في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

 

وأضافت أشرا، أنها سعدت بتواجدها ومشاركتها في منتدى شباب العالم وتقديمها أغنية الافتتاح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه السيدة إنتصار السيسي، ومجموعة كبيرة من شباب العالم المشاركين في المنتدى.

 

وشاركت أشرا للمرة الثانية بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ، كسفير عن دولة نيبال، وقدمت عرضًا غنائياً على المسرح العالمي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

 

وتعد أشرا كونوار النيبالية، عالمة أبحاث بيئية، ومؤسسة فرقة موسيقى الروك Ashra & The Parables.

 

كما فازت أشرا بمسابقة ملكة جمال التراث الدولية في سريلانكا، وحصلت على الميدالية الذهبية في سريلانكا كسفيرة للسلام، وجائزة أفضل مشروع في المرونة المناخية وتمكين الإنسان عام 2016 .

 

وقدمت مؤخرًا عروضها في المسارح الدولية مثل أستراليا وكوريا الجنوبية ومصر وغيرها.

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الفنانة أشرا كونوار منتدى شباب العالم شرم الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة نيبال فرقة موسيقى الروك المطربة النيبالية

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