نشرة المرأة.. توقعات الأبراج ونصيحة علم الفلك لمواليد اليوم ووزن المرأة أثناء الحمل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 8-2-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا.



يعتبر الحمل من أكثر المراحل التي تمر بها المرأة صعوبة من حمل الجنين في الجسم لمدة تسعة أشهر طويلة إلى المخاض المؤلم والولادة ، يجب أن يعاني جسد الأنثى من صعوبات لا يمكن تخيلها. من نواحٍ عديدة ، فإن صراعات الحمل والولادة تغير حياة معظم النساء وأحد هذه التحديات هو اكتساب الوزن، على الرغم من أن زيادة الوزن أثناء الحمل هي جزء من عملية طبيعية ، إلا أن هناك حدودًا لمقدار ما يجب أن تكتسبه المرأة لكن بغض النظر عن أي شيء ، عندما ترى جسمك يكتسب كل هذا الوزن الزائد وترى نفسك يخضع لتغير مفاجئ ، فلا بد أن تشعر بالذعر والقلق بشأن ذلك.



على الرغم من أن زيادة الوزن أثناء الحمل أمر طبيعي تمامًا ، إلا أن العديد من النساء يعانين من القلق والاكتئاب. حتى أن هناك مصطلحًا محددًا للقلق المفرط بشأن زيادة الوزن أثناء الحمل ومحاولة السيطرة عليه ، يمكن أن تكون الأنماط السلوكية المرتبطة بذلك ضارة بصحتك وصحة طفلك،وفقا لما نشره موقع هيلثي .

مولود اليوم من برج الدلو صريح لن يغلف كلماته بالسرية وعدم الوضوح كلماته دائما واضحة وعلى صورة من واقع الحياة.هو قريب من القلب وسريع التكيف.. يتمكن من الاندماج بسهولة في المحيط الذي يجد فيه شخصا محببا لطيفا واجتماعيا يستطيع الاعتماد عليه.لا يتوانى عن تقديم العون الى الآخرين.. يستطيع السيطرة على خجله والانخراط في المجتمع.