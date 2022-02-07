ياسر ريان : أداء منتخب مصر خلانا طمعانين في الفوز ببطولة أفريقيا..فيديو

قال ياسر ريان ، نجم النادي الأهلي السابق، إن منتخب مصر وصلنا بأدائه أننا طمعانين في بطولة أفريقيا”، مؤكدا أننا عملنا على دعم المنتخب خلال مراحل البطولة.

وأضاف ياسر ريان، كنا نتوقع أداء بالأمس أفضل مما تم خلال اللقاء، إلا أن المجهود الخرافي للاعبي المنتخب، ولعب أوقات إضافية على مدار 4 مباريات كان له تأثير كبير .

وتابع ريان كنا نتمنى الحصول على بطولة أفريقيا، خاصة أن هذا الجيل، به اكتشافات كبيرة، ويعد بمثابة مستقبل الكرة المصرية.

وأوضح أن اللقائين القادمين مع منتخب السنغال بالتصفيات النهائية لكأس العالم ستكون صعبة، ولا بد من التخطيط الجيد للقاء التصفيات بكأس العالم من الآن لتخطي عقبة السنغال والوصول لكأس العالم.