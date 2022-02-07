برلماني:محمد صلاح طالب لاعبي المنتخب بالثأر من السنغال في المواجهة المؤهلة للمونديال

أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بأداء لاعبي المنتخب الوطني الأول طوال مشوار كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت في الكاميرون، مضيفاً أن الفراعنة قادرون على هزيمة السنغال في المواجهة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم.

ووجه حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الاثنين، الشكر للقيادة السياسية على توجيه التقدير للاعبي المنتخب على أدائهم المشرف طوال مشوار كأس الأمم الأفريقية.

وقال حسين "إن لاعبي المنتخب الوطني الأول قدموا إداء كبيرا أمام منتخبات عملاقة، ولم يقصروا في أي مباراة، وخسارة اللقب أمام السنغال، ليس نهاية المطاف".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن محمد صلاح نجم ليفربول ومصر اجتمع مع لاعبي المنتخب عقب خسارة اللقب، وطالبهم بالثأر الكروى من السنغال في المباراة الفاصلة المؤهلة للمونديال، مشدداً على أن صلاح أكد أن لاعيي المنتخب تعرضوا لإرهاق بدني كبير طوال مشوار البطولة، بسبب لعب الأوقات الإضافية في ٣ مباريات".