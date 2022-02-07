بسمة وهبة: مصر ستنافس على التأهل لكأس العالم..فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنه من الضروري فتح باب الاحتراف أمام اللاعبين المصريين ، مضيفة:" لو إحنا عندنا عدد كبير من المحترفين في الخارج مصر سوف تنافس على كأس العالم ".

وأضافت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة "المذاع على قناة " المحور "، :" من العيب ان يكون هناك منتخبات صغيرة في أفريقيا لديها عدد كبير من المحترفين وإحنا معندناش محترفين كتير ".

وتابعت بسمة وهبة :" مصر دولة كبيرة ولا يوجد بها الا 5 أو 6 محترفين فقط وهذا أمر لا يصح ".

وأكملت بسمة وهبة :" منتخب السنغال معظمه محترفين في الخارج وفي أكبر الدوريات في أوروبا، مضيفة:" لاعبو منتخب مصر شرفونا في بطولة الأمم الافريقية وقدموا اداء بطولي ".

وقالت بسمة وهبة :" شكرا لرجال مصر واحنا على العهد معهم ونحن على ثقة بأن ابطال منتخب مصر سوف يصلوا بمصر لـ كأس العالم "

